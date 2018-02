NOTRE ECOLE

Depuis 30 ans, Grenoble Ecole de Management occupe une place prépondérante dans le paysage des Grandes Ecoles de commerce et de management françaises et internationales. Son expertise dans le Management de la Technologie, et de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat fait de GEM une école dans laquelle le futur se construit chaque jour.

Solidement implantée sur son territoire depuis sa création par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble en 1984*, Grenoble Ecole de Management aborde cette nouvelle décennie avec de nouvelles ambitions : bien décidée à faire la différence, elle se prépare à devenir une « School for business for Society » influente, un lieu d’apprentissage, d’enseignement, d’échanges et de collaborations de rang mondial, où s’anticipent les nouveaux modes d’enseignement, les contenus des sciences de gestion, et les processus associés.

LOCALISATION

12, rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble