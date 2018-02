NOTRE ECOLE

Montpellier Business School est une école de commerce française située à Montpellier, et fondée en 1897. L'école appartenait jusqu'au 1er janvier 2013 à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Anciennement dénommé Groupe Sup de Co Montpellier, Montpellier Business School regroupe 3 programmes. Le Groupe est accrédité AACSB, AMBA & EPAS.

Les valeurs de Montpellier Business School Renforcer l’empreinte sociale de l’institution

Ces valeurs ont pour finalité d’arrimer toutes les actions et activités de la Business School dans un environnement global et responsable à l’égard des sociétés, des hommes et des territoires.

Trois grandes familles de valeurs guident la vie de Montpellier Business School :

Ethique : capacité individuelle et/ou collective à adopter une pensée critique sur les règles de conduite humaine, quelles qu’elles soient ; c’est-à-dire interroger constamment les actions générales par l’acte singulier pour définir le ‟bien agir», fondé sur les valeurs d’honnêteté, d’équité, d’intégrité.

Ouverture et diversité : capacité individuelle et/ou collective à se confronter volontairement ou involontairement, sans intention démagogique, avec une intelligence d’ouverture positive, à la diversité sous toutes ses formes.

Responsabilité et performance globales : la recherche permanente de l’efficacité économique, sociétale et environnementale de ses actions, une conscience aiguë de leurs impacts sur l’ensemble des parties prenantes, et une volonté d’en rendre compte de manière transparente.

Ces valeurs institutionnelles se traduisent par les actions et les engagements de Montpellier Business School pour lutter contre les discriminations et former tous les talents, quelles que soient leurs origines et leurs situations sociales.

L’ensemble des mesures mis en place ainsi que l’intégration dans les enseignements et les travaux de recherche des problématiques liées à la diversité ont abouti en octobre 2009 à l’obtention du Label Diversité et à la création en octobre 2011 d’un service « Diversité et Responsabilité Sociétale et Environnementale ».

LOCALISATION

2300 Avenue des Moulins, 34080 Montpellier