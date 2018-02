NOTRE ECOLE

L'Université de Rennes 1 s'enracine dans une histoire prestigieuse de plus de cinq siècles : elle est l'héritière directe de la toute première université en région, fondée à Nantes en 1461, par François II, duc de Bretagne. Officiellement dissoute en 1793, l’université ducale cédera sa place en 1808 à une université impériale laïque et indépendante implantée à Rennes et rayonnant sur tout le grand Ouest.

Raison d'être et missions

L’Université de Rennes 1 est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La recherche et sa valorisation constitue une marque distinctive qui fait sa renommée à l’international et auprès des entreprises. À l’avant-garde des savoirs, l'établissement est un acteur de premier plan pour la formation tout au long de la vie, qu'elle soit initiale ou continue.

Six missions essentielles

De par ses statuts, l’université contribue à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur, qui sont :

1.La formation initiale et continue tout au long de la vie ;

2.La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;

3.L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;

4.La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;

5.La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6.La coopération internationale.

