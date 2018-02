Université Paris-Est Créteil Val de Marne

NOTRE ECOLE

Avec ses 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche, l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 1971.

Les enseignant·e·s-chercheur·e·s, les enseignant·e·s et plus de 3000 vacataires issu·e·s de partenaires publics et privés forment chaque année plus de 32 000 étudiant·e·s et actifs de tous les âges.

Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique, l’établissement dispense un large éventail de formations dans plus de 300 disciplines, de la licence au doctorat. L'UPEC offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la formation continue, ou encore par le biais de l’apprentissage et des actions en faveur de l’entrepreneuriat.

La diversification de ses partenariats économiques accroît son ancrage territorial tout en favorisant l’insertion professionnelle de ses étudiant·e·s.

Forte de son esprit pionnier, l’UPEC a aussi à cœur de dynamiser les échanges internationaux et d’accroître la mobilité des étudiant·e·s et des enseignant·e·s.

Des domaines d’excellence scientifique renforcent son attractivité et la positionnent comme une communauté recherchée, au sein de la Communauté d'Universités et Établissements Université Paris-Est.

En prise directe avec son environnement socio-économique et son territoire Est francilien, l’UPEC conjugue ainsi avec succès exigence académique et scientifique et ouverture à tous les publics.

LOCALISATION

61 avenue du Général de Gaulle

94010 Créteil Cedex France