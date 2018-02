NOTRE ECOLE

L'Université Paris-Dauphine occupe un positionnement unique dans le secteur de l’enseignement supérieur français

Son offre de formation toujours plus attractive, la renommée internationale croissante de ses équipes scientifiques, et la reconnaissance de son modèle de développement obtenue avec l’accréditation Equis font de Paris-Dauphine l’établissement français de référence en sciences des organisations et de la décision.

NOS CURSUS

Paris-Dauphine offre plus de 200 formations dont :

160 en formation initiale :

-Licences en Sciences des Organisations

-Licences et Masters en Mathématiques et Informatique

-Masters en Sciences des Organisations

-Doctorats

35 en formation continue

40 en formation en apprentissage

LOCALISATION

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris