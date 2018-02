ESCP Europe Campus Paris

NOTRE ECOLE

Plus ancienne école de commerce au monde, ESCP Europe fut fondée en 1819 par un groupe d’économistes érudits et d’hommes d’affaires, parmi lesquels l’économiste de renom Jean-Baptiste Say et le célèbre négociant Vital Roux. Défenseur du libéralisme économique, Jean-Baptiste Say est souvent considéré comme étant l’inventeur du concept d’entreprenariat, ce dès 1800. Vital Roux est particulièrement reconnu pour avoir largement contribué à l’élaboration du Code du Commerce en 1807 ainsi que pour ses réflexions avant-gardistes en termes d’innovations pédagogiques. Ainsi, la création de ESCP Europe peut être assimilée à l’invention du concept même d’"école de commerce".

Tout en ayant évolué au cours de ses presque 200 années d’histoire, le nom de ESCP Europe est toujours resté fidèle à ses trois premières lettres. Apparu en 1819 sous le nom Ecole Spéciale de Commerce et d’Industrie puis baptisé peu de temps après Ecole Supérieure de Commerce, le nom ESCP fut acté cinquante ans plus tard en 1869. Suite à la fusion avec l’European School of Management (EAP) survenue en 1999, l’école fut renommée ESCP-EAP, dénomination qu’elle conserva durant une décennie. C’est finalement en 2009 que le nom de l’école devient ESCP Europe faisant ainsi référence à son héritage et son positionnement européen.

La dimension internationale de ESCP Europe est visible dès ses premières années d’existence. La promotion 1824 comptait déjà 30% d’élèves étrangers avec 15 nationalités différentes, parmi lesquelles sept espagnols, cinq brésiliens, cinq néerlandais, quatre allemands et deux américains. L’enseignement des langues étrangères faisait partie intégrante de son programme avec en plus des cours de grammaire française, des cours en anglais, allemand et espagnol. Dès 1825, ce sont près de 10 langues étrangères qui étaient enseignées à ESCP Europe, avec l’obligation pour les étudiants d’en suivre au moins trois.

Près d’un siècle et demi plus tard, ESCP Europe fut encore une fois pionnière en créant une école de commerce multi-campus. Afin de répondre à la renommée européenne de l’école, des campus furent ouverts en Allemagne et au Royaume-Uni, suivis par l’Espagne en 1988, l’Italie en 2004 et la Pologne en 2015. Dans un contexte de mondialisation toujours plus évident, ESCP Europe a aujourd’hui comme ambition de former des managers réellement européens en insistant sur le lien entre les valeurs humaines et la formation managériale. ESCP Europe devient ainsi une véritable école européenne ouverte sur le monde.

LOCALISATION

ESCP Europe Campus Paris / République

79, avenue de la République

75543 Paris cedex 11

France

ESCP Europe Campus Paris / Montparnasse

3, rue Armand Moisant

75015 Paris

France