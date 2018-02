NOTRE ECOLE

L'École Nationale d'Administration a été créée au lendemain de la seconde guerre mondiale par ordonnance du Gouvernement provisoire de la République française alors présidé par le Général de Gaulle.

Préparée par la Mission provisoire de réforme de l’administration animée par Michel Debré, alors maître des requêtes au Conseil d'État, l’ordonnance du 9 octobre 1945 (265,9 kB, PDF) entendait "refondre la machine administrative française", principalement en démocratisant le recrutement des hauts fonctionnaires d'État, grâce à la mise en place d’un concours d’accès unique à la Fonction publique.

Depuis, l'ENA a continuellement fait évoluer ses structures et ses enseignements afin de rester fidèle aux principes de 1945.

Les missions de l'ENA

Créée par le Général de Gaulle en octobre 1945, l’École nationale d’administration a pour principes fondateurs de démocratiser l’accès à la haute fonction publique et de professionnaliser la formation des hauts fonctionnaires.

L'ENA a pour missions

-Le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires français et étrangers

-La formation continue et le perfectionnement de fonctionnaires français et étrangers, dans le cadre de sessions de courte ou de longue durée

-Les relations européennes et internationales bilatérales et multilatérales en matière de gouvernance publique et d’administration

-La formation aux questions européennes et la préparation aux concours d’entrée dans les institutions européennes

LOCALISATION

STRASBOURG

1 rue Sainte-Marguerite

67080 Strasbourg Cedex

PARIS

2 avenue de l'Observatoire

75272 Paris Cedex 06