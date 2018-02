NOTRE ECOLE

L'École des Roches est fière d'avoir un riche patrimoine. Elle a été fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins et est la première "Ecole Nouvelle" de France, adoptant une approche innovante de l'éducation, en avance sur son temps.

Depuis plus d'un siècle, l'École a dispensé une éducation d'excellence à de nombreuses générations d'illustres étudiants.

Notre établissement met un point d'honneur à véhiculer des valeurs universelles et humaines. C'est pour cette raison que l'établissement est reconnu comme un modèle d'école nouvelle. L'École a également consolidé sa réputation sur des principes fondamentaux d'éducation.

Au fil des années, notre campus s'est agrandi pour atteindre aujourd'hui les 60 hectares. Quant à nos maisons d'internat, elles sont au nombre de 12 et accueillent près de 400 élèves. Les maisons d'internat initiales, Le Vallon, Les Pins, Le Coteau, Les Sablons et la Guichardière ont ouvert entre 1899 et 1902 et étaient réservées aux garçons.

En 1950, l'AERN, l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole des Roches et du Collège de Normandie est créée. Peu à peu, l'établissement a continué à se développer et se moderniser. En 1968, l'École devient mixte. Aujourd'hui, elle compte près de 350 élèves venants de tous horizons.

Les infrastructures scolaires et les installations sont équipées des dernières technologies. Au fil des années, l'École des Roches a créé une radio, une piste de karting, une piste d'atterrissage ainsi qu'un restaurant central.

Les élèves qui rejoignent notre établissement viennent du monde entier. En 1999, l'École des Roches devient membre de l'UNESCO.

En 2015, notre école a rejoint le prestigieux groupe GEMS Education.

LOCALISATION

295, Avenue Edmond Demolins

27130 Verneuil sur Avre

France