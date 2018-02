NOTRE ECOLE

L’ebs Paris naît en 1967, c’est la première école internationale de commerce créée en France.

1967 création de l’ebs Paris, école française à vocation européenne

1994 reconnaissance par l’Etat

2003 obtention du Visa à Bac +4

2007 obtention du Visa à Bac + 5

2010 :

- l’ebs Paris devient membre de l’UGEI

- autorisation de délivrer un diplôme revêtu du Grade de Master

2013 :

- renouvellement du visa à Bac+5 pour 6 ans

- renouvellement du Grade de Master pour 4 ans

- l’ebs Paris rejoint le réseau Laureate International Universities

LA MISSION DE L’EBS PARIS

L’ebs Paris forme de futurs dirigeants d’entreprises, à l’esprit entrepreneurial et innovant, soucieux d’éthique et de responsabilité sociale, et habitués à travailler dans un environnement international, multiculturel et digital.

Votre parcours à l’ebs Paris se déroule dans plusieurs pays. Vous avez accès à nos campus de Londres, Genève, San Francisco et à nos accords d’échange sur 5 continents. Au terme de vos études à l’ebs Paris, vous maîtrisez les fondamentaux de la gestion et les particularités de votre domaine de spécialisation.

Vous avez baigné dans un environnement multiculturel et êtes habitués à travailler à l’international. Les technologies du numérique vous sont acquises. Vous savez initier et mener à bien des projets. Les entreprises apprécient votre capacité à travailler en équipe, votre créativité, votre adaptabilité, votre capacité d’innovation, d’écoute et de jugement, votre envie de toujours aller de l’avant.

NOS VALEURS

La mission de l’EBS Paris est mise en œuvre en déclinant au quotidien des valeurs, constitutives de l’identité et de la culture de l’école. Ces valeurs sont : l’Entrepreneuriat, le Digital, l’Innovation et la Créativité (EDIC).

Elles sont le socle sur lequel est fondé tout notre projet éducatif, et que l’ensemble des parties prenantes de l’EBS Paris s’efforce de mettre en œuvre au quotidien, dans tous les actes de la vie de l’Ecole.

Plus qu’une culture, c’est une réelle expertise que l’EBS Paris déploie dans un programme original, fortement orienté vers l’Entrepreneuriat, le Digital, l’Innovation et la Créativité, dans un environnement de plus en plus ouvert et connecté. Ce programme « EDIC » axe l’apprentissage sur l’action « Learning by doing » à travers de nombreux projets et workshops.

LOCALISATION

EBS PARIS

10 rue Sextius Michel, 75015 Paris