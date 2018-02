NOTRE ECOLE

L'Université de Tunis El Manar est un établissement public à caractère administratif créé en 1987 sous le nom de « Université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis » par l’article 97 da la loi n°87-83 du 31 décembre 1987. Elle a eu sa dénomination actuelle selon le décret n° 2000-2826 de 27 novembre 2000, portant sur le changement d'appellation d'universités.

Regroupant les établissements d'enseignement supérieur et de recherche les plus anciens et les plus prestigieux de la Tunisie. L’UTM dispose d’une offre de formation de qualité, ouvert aux besoins de la société et pluridisciplinaire (Sciences fondamentales et techniques de l’ingénierie, sciences humaines, politiques, juridiques et économiques, sciences médicales et paramédicales).

Comprenant le plus grand nombre de structures de recherche à l’échelle nationale, l’UTM est à la fois forte et rayonnante par une recherche de qualité qui couvre les domaines les plus variés (santé, eau, environnement, énergie, etc.) et cadre avec la stratégie de la recherche à l’échelle nationale et internationale.

LOCALISATION

Université de Tunis El Manar - Campus Universitaire Farhat Hached Tunis B.P. n° 94 - ROMMANA 1068, Tunisie