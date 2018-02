NOTRE ECOLE

L’Université de Monastir a été créée en vertu du décret N°2102-de l'année 2004, daté du 2 septembre 2004.Cette Création s'annonce dans le cadre de la réforme que connait le système éducatif universitaire, réforme ayant pour fondement la décentralisation des services et pour objectif l'amélioration de la rentabilité de ce système dans le cadre d'une approche globalisante qui prend en considération les côtés scientifique et académique aussi bien que le côté social .

Tout récente qu'est la noble décision de cette création, l'Université de Monastir inclut

16 établissements universitaires repartis entre les gouvernorats de Monastir et de Mahdia, établissements dont certains sont bien enracinés et qui ont contribué généreusement dans l'innovation de la Tunisie moderne .L'Université de Monastir est certes, un acquis précieux qui sera d'un grand apport pour prévaloir la société du savoir.

LOCALISATION

Avenue Taher Hadded B.P 56 Monastir 5000 Tunisie