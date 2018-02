NOTRE ECOLE

L’Université Centrale est la plus grande université privée de Tunisie. Pionnière et résolument orientée vers l’international, l’Université Centrale a rejoint HONORIS United Universities, le 1er réseau pan-africain d’enseignement supérieur privé aux standards internationaux.

L‘Université centrale est l’Université n°1 de toute la Tunisie et pionnière de l’enseignement privé collaboratif en Afrique avec son nouveau réseau panafricain de l’enseigneur supérieur « Honoris United Universities » qui regroupe les meilleures universités africaines.

Leader en Tunisie, l’Université centrale a conquis le continent avec des profils d’étudiants toujours plus ambitieux avec le challenge d’intégrer la scène internationale grâce au savoir-faire et savoir être de l’Université qu’ils représentent fièrement.

Agile, mobile et prônant l’intelligence collaborative ; notre Université privilégie l’échange de connaissances grâce à une mobilité culturelle et la valorisation de chaque étudiant et enseignant car l’innovation et la créativité ont hissé l’Université Centrale au rang de 1ère Université Privée.

L’Université Centrale s’est distinguée par sa force d’employabilité dès l’obtention de votre diplôme mais surtout à travers une formation adaptée à la demande du marché du travail et en collaboration avec des entreprises répondant également aux standards internationaux.

Formations professionnelles et cursus universitaires sont développés constamment dans notre Université. L’Université Centrale répond aux besoins du monde actuel et s’est donnée comme mission de ne plus répondre à la demande seulement mais d’en devenir la créatrice grâce à votre valeur ajoutée. Miser sur l’humain, valoriser vos capacités et soutenir les rêves ambitieux de nos étudiants est la devise du 1er formateur des leaders de demain en Afrique.

LOCALISATION

3, Rue Hammadi Eljaziri, 1002 Tunis Tunisie