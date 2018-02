NOTRE ECOLE

Première école de commerce de Tunisie, l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage fête cette année son 74ème anniversaire (1942-2016). Plus de soixante-dix années vouées à la formation de compétences reconnues. Une mission que l’IHEC Carthage assure grâce à des étudiants triés sur le volet, des enseignants-chercheurs confirmés (sur le plan national et international), et des cycles de conférences assurés par des experts, des dirigeants d’entreprises œuvrant dans différents secteurs, ainsi que des personnalités internationales telles Joseph E. Stiglitz, Prix Nobel d’Economie 2001, Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, Alain Juppé, ancien premier ministre français…

1942

Création de l’Ecole Supérieure de Commerce de Carthage, par M. Bourquin, premier directeur général.

1945

Sortie de la première promotion de l’Ecole Supérieure de Commerce de Carthage.

1966

Nomination de Ali Zouaoui, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et ancien de la promotion de 1945, au poste de directeur général de l’IHEC. Création de l’Association des Anciens d’HEC Carthage (ADHEC) par Ali Zouaoui. Représentation de l’ADHEC dans le Conseil Scientifique de l’école.

1967

L’Ecole Supérieure de Commerce devient l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage (Visa N°382214 mai 1966 paru au JORT N°26 du 14 juin 1966). 1977 Promulgation du décret 77-319 du 30 mars 1977, portant sur trois grandes innovations :

Création d’une Maîtrise HEC (formation de 4 ans vs 3 ans),

Création d’un diplôme « Expertise Comptable »,

Création d’un cours du soir désormais diplômant avec un système de certificats (économique, comptable, juridique) adapté à une plus grande diversité de profils professionnels.

Mise en place d’un score d’accès à HEC Carthage, prenant en compte la moyenne du candidat au Baccalauréat, sa moyenne générale sur l’année, sa moyenne en mathématiques et sa moyenne en anglais.

1978-1988

Signature d’une convention de partenariat avec l’Université Paris-Dauphine Entrée d’HEC Carthage dans le Club des écoles HEC francophones (HEC Paris, HEC Montréal, etc.) Signature d’une convention de partenariat avec le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables de Paris Introduction de l’anglais en tant que langue d’enseignement de l’économie.

1992

Echanges d’étudiants dans le cadre du programme Med Campus Signature d’un accord de partenariat avec l’Université des 3 Rivières (Canada).

2006

Passage au système LMD avec la Licence LMD en 2006, le Master LMD en 2009 et le doctorat LMD, en 2013.

2008

Introduction de l’Art Contemporain à travers la série « Main d’oeuvres », un ensemble d’expositions d’oeuvres artistiques réalisées à partir de photocopies de mains d’étudiants.

2012

Signature de conventions de partenariat avec des entreprises représentatives des différents secteurs économiques de Tunisie telles Henkel, Orange, Tunisiana, Carrefour, Leoni, UIB-Société Générale, Evertek, Vermeg, Fatales, Teriak, Ernst & Young, etc. Lancement des HEC Doctoriales, les Journées Recherche annuelles de l’IHEC.

2013

Création de HEC Prépa, une filière d’excellence de l’IHEC regroupant les 50 meilleurs étudiants de l’IHEC.

2014

Lancement des Doctoriales Innov’, les Journées Recherche & Innovation de l’IHEC.

LOCALISATION

Adresse: Rue Victor Hugo

2016, Carthage-Présidence