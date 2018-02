NOTRE ECOLE

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) est un établissement public de formation d’ingénieurs et de recherche créé en 1983. .

Avec son staff enseignant formé de 238 enseignants chercheurs permanents dont 170 collège A et environ 1340 élèves ingénieurs l’ENIS est actuellement une parmi les grandes institutions de formation d’ingénieurs, de recherche et de transfert technologique en Tunisie.

L’ENIS assure la formation d’ingénieurs dans 7 disciplines avec, en moyenne et par année, 450 ingénieurs nouveaux diplômés (toutes disciplines confondues). En parallèle, et dans le cadre de son ouverture à l’international, l’ENIS propose trois mastères de recherche en parallèle avec les parcours d’ingénierie.

L’Ecole doctorale « sciences & technologies » de l’ENIS dispose de 20 laboratoires, 6 unités de recherche, 6 unités de service commun avec plus que 800 doctorants et environs 200 thèses en cotutelle avec les partenaires internationaux.

Ce potentiel met l’ENIS à la tête des établissements tunisiens en termes de nombres de nombre de brevets et une moyenne de 400 publications par année dans les journaux scientifiques. Actuellement l’ENIS est engagée dans une démarche de valorisation des résultats de la recherche et dispose, pour ce fait, d’un Centre d’Innovation et de Transfert Technologique « CITtech »

LOCALISATION

Tunisie

Route de la Soukra km 4