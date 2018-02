UIASS-Université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé

NOTRE ECOLE

le 10 septembre 1993 Feu Sa Majesté Le Roi Hassan II et Feu Cheikh Zaïd Ibn Sultan Al-Nahyan ont lancés la création de la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan est une institution à but non lucratif qui mène plusieurs actions à travers ses principales missions :

Offrir les prestations médicales aux patients.

Etudier les maladies et les moyens propres pour les prévenir et pour les combattre.

Poursuivre et développer des travaux de recherche et de soins.

Coopérer avec tout organisme ou administration poursuivant au Maroc ou à l’étranger un but similaire.

Créer et gérer des établissements de soins.

Former le personnel scientifique et technique dans le domaine de la santé.

En juin 2014 après plus de 20 ans d’expertise dans le domaine médical de pointe et doté d’un outil hospitalier de qualité incluant l’Hôpital Universitaire International Cheikh Zaid Rabat (380 lits), ainsi que trois centres hospitaliers pluridisciplinaires en partenariat avec l’OCP (Khouribga 133 lits, Youssoufia 54 lits et Benguerir 39 lits), la Fondation Cheikh Zaïd a ouvert son Université en Juin 2014.

L’université dénommée « جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة » « Université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé » a été créée dans le cadre d’un Partenariat Public-Public avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. Elle compte :

La « Faculté de Médecine Abulcasis » – FMA .

La « Faculté de Médecine Dentaire Abulcasis » – FMDA .

La « Faculté des Sciences de la Santé Rabat » – FSSR .

L’ « Institut Supérieur d’Ingénierie et Technologies de la Santé » – ISITS .

LOCALISATION

Avenue Allal El Fassi,Madinat Al Irfane,

Rabat 10 000. Maroc