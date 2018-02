UNIVERSITE HASSAN II

NOTRE ECOLE

Forte de son histoire, l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) nouvellement créée en 2014 est le fruit de la fusion de deux universités Hassan II Mohammedia et Casablanca. Cette nouvelle dynamique traduit notre ambition d’inscrire notre université dans la voie de l’excellence de la formation et de la recherche scientifique, d’une part et renforcer notre visibilité a` l’échelle africaine et internationale, d’autre part.

Dans cette perspective, notre université s’est dotée d’un projet de développement pour la période 2015-2018 avec une véritable stratégie et un plan d’action découlant du plan d’action du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour mener a` bien une conduite de changement, qui requiert l’accompagnement et l’implication de la communauté universitaire ainsi que l’ensemble des partenaires et des instances représentatives de l’Université.

L’enjeu primordial de l’UH2C est de réussir le processus de fusion en faisant de la qualité l’un des soucis majeurs de la formation et de la recherche au niveau de l’ensemble des établissements universitaires, asseoir une culture d’appartenance commune a` la nouvelle entité, harmoniser la mise en cohérence de l’offre de formation et innover en matière de pédagogie.

Depuis son lancement en 2014, l’UH2C met à la disposition de ses 103 326 étudiants un encadrement scientifique, pédagogique et administratif important avec 2.124 enseignants chercheurs et 982 personnels administratifs et techniques et avec une formation multidisciplinaire couvrant l’ensemble des champs disciplinaires et favorisant ainsi la diffusion des connaissances professionnelles pour répondre non seulement aux attentes socio-économiques mais aussi de contribuer au développement du pays.

Au niveau de la recherche scientifique, notre université dispose de structures de recherche plus étoffées avec 123 laboratoires, 10 centres de recherche, deux plates-formes technologiques, un Observatoire et 10 Centres d’études doctorales dispensant de 46 formations doctorales.

Par ailleurs, l’UH2C s’est engagée fortement dans la voie du numérique en favorisant le développement de plateformes et d’applications numériques adaptées qu’elle met à la disposition de sa communauté universitaire (étudiants, enseignants et administratifs). Le projet UH2C MOOCs, qui a été lancé en 2015, a été conçu (et développé), dans ce sens, pour faciliter l’accès des étudiants aux cours en ligne en vue de faire face à la massification des étudiants.

L’ouverture sur l’international et le renforcement de la coopération constituent également l’un des chantiers prioritaires de notre université qui poursuit ses efforts en vue d’augmenter l’effectif des étudiants qui s’inscrivent dans des projets de mobilité à l’international. Une université numérique et ouverte à l’international tel le modèle auquel aspire notre université dans l’avenir.

Les actions menées durant l’année universitaire 2016-2017 ont été programmées afin de poursuivre d’une part les efforts de consolidation de la fusion (phase III du schéma ci-après de la fusion) et d’autre part, de mener à terme les actions tracées dans le plan d’action 2015-2018 de l’UH2C.

Pour la réussite de son plan d’actions, l’UH2C a mis en place une organisation autour de quatre pôles stratégiques, privilégiant une gestion participative.

La vision et les axes de développement de l’UH2C durant la période 2015-2018, ont été conçus afin d’augmenter la croissance et l’attractivité de l’université à l’échelle nationale et internationale.

Le budget de l’université a été géré durant les trois années de la fusion, afin d’accompagner la réalisation des différents projets prévus dans le cadre de la fusion et le plan d’actions 2015-2018.

LOCALISATION

19, RUE TARIK IBNOU ZIAD, MERS SULTAN BP 9167 CASABLANCA