UEMF- Université Euro-Méditerranéenne De Fès

L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) est placée sous la Présidence d’Honneur de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. Créée en novembre 2012 et labélisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’UEMF est une Université à caractère régional dont la mission est la promotion d’échanges, de dialogue interculturel et de partenariats académiques et culturels dans la région Euro-Méditerranéenne ainsi que la formation et la recherche de haut niveau.

Située dans la ville iconique de Fès, l’UEMF s’imprègne de l’histoire et s’inspire des valeurs cardinales de Fès et du Maroc en termes d’ouverture, de tolérance, et de diversité pour construire une plateforme régionale de coopération basée sur l’excellence en enseignement et en recherche sur des thématiques d’intérêt pour le Maroc et pour la région Euro-Méditerranéenne.

L’UEMF se compose de deux pôles : le pôle Ingénierie et Architecture et le pôle Sciences Humaines et Sociales (SHS).

Le Pôle SHS est constitué de :

1. Faculté EuroMed

des Sciences Humaines et Sociales

2. Institut EuroMed de Sciences Politiques

3. Euromed Business School

Le Pôle Ingénierie et Architecture comprend :

1. INSA Euro-Méditerranée

2. École EuroMed d’Architecture de Design et d’Urbanisme

3. Faculté EuroMed de Génie

Elle ambitionne d’être un pôle d’excellence et de rayonnement préparant l’élite capable de relever les défis actuels et futurs et développe à cet effet des programmes de formation et de recherche innovants obéissant aux meilleurs standards internationaux.

