UCA-UNIVERSITÉ CADI AYYAD

L'UCA est une jeune université, créée en 1978, qui n’a cessé d’évoluer et de confirmer son positionnement au niveau national et international autant par l’évolution de son effectif d’étudiants que par la diversification de son offre de formation ou encore par la recherche et le rayonnement national et international.

Ses missions :

Formation initiale et continue ;

Recherche Scientifique et Technologique ;

Diffusion de la culture et Information Scientifique et Technique ;

Coopération Nationale et Internationale ;

Orientation et Insertion Professionnelle ;

Participation au développement économique régional et national.

Ses principes :

Pluridisciplinarité ;

Autonomie pédagogique et scientifique ;

Autonomie administrative et financière ;

Ouverture.

LOCALISATION

Av Abdelkrim Khattabi, B.P. 511 - 40000 -