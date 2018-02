ISIAM d’Agadir

NOTRE ECOLE

ISIAM-Agadir … 28 ans d’histoire

1989 : Création de l’ISIAM-Agadir grâce au financement du Gouvernement du Canada par le biais de l’ACDI (Agence Canadienne de développement International) et en partenariat avec l’UQAR (Université du Québec à Rimouski). En 1989, ISIAM-Agadir a été le 1er établissement supérieur de gestion à Agadir et au Sud du Royaume et le 1er établissement d’enseignement supérieur au Maroc à adopter un système d’enseignement nord-américain.

1991 : Lancement du programme de 2ème cycle, en collaboration avec la Faculté d’Administration de l’Université de Sherbrooke-Canada dans 4 spécialités : Marketing-Gestion commerciale, Finance-Contrôle de gestion, GRH et Informatique.

1994 : Création de Centaure, cabinet de formation continue et de conseil.

1998 :

-Création de la Fondation ISIAM-Agadir (CNDA – Centre National de Développement et d’Alphabétisation) afin de contribuer activement à la politique nationale de développement humain en milieu rural.

-Lancement du 1er MBA à Agadir et au Sud du Maroc en collaboration avec l’Université de Moncton -Canada.

-Lancement du 1er DESS à Agadir et au Sud du Maroc en Entrepreneuriat et Développement de PME en collaboration avec l’IAE de Metz, Université Paul Verlaine-France.

2000 : Sa Majesté le Roi Mohamed VI prend connaissance des réalisations de la Fondation ISIAM-Agadir (CNDA)

2004 : Groupe ISIAM-Agadir crée l’Ecole Polytechnique d’Agadir, école d’ingénieurs, dans le cadre de la stratégie industrielle marocaine« Plan Emergence » qui vise à dynamiser le tissu industriel national et à accroître sa compétitivité.

2006 : Groupe ISIAM fonde l’Ecole Supérieure de Tourisme et d’Hôtellerie dans le cadre de la stratégie nationale Vision 2010 qui vise 10 millions de touristes à l’horizon 2010.

2007 : Lancement des travaux de construction du nouveau campus.

2010 :

-Le Groupe ISIAM-Agadir devient Universiapolis, l’Université Internationale d’Agadir et s’installe au nouveau campus.

-Signature de deux conventions internationales avec l’Ecole doctorale de l’Université de Nancy et avec le Centre de recherche public Henri-Tudor au Luxembourg. Ces deux conventions ont permis la création du Centre de recherches et d’Innovation.

2011 :

-L’accréditation par le Ministère d’Enseignement Supérieur du Maroc de toutes les filières de l’ISIAM-Agadir.

-Création du Centre de Recherche et d’Innovation en collaboration avec l’Ecole doctorale de l’Université de Nancy et le Centre de recherche public Henri-Tudor au Luxembourg.

2012 :

-ISIAM-Agadir obtient le statut de Faculté privée des Sciences de gestion.

-Universiapolis obtient le statut d’Université Internationale d’Agadir décerné par le Ministère de l’Enseignement supérieur.

-L’Université Internationale d’Agadir lance l’Ecole Supérieure de Sciences Humaines et de Communication (SUP’HCom).

2014 : Signature d’une Convention de partenariat avec l’institut Berthe et Jean.

2015 : Création de Krechendo Trading sur le campus, 1ère salle des marchés arcades au Maroc, en partenariat avec Krechendo Trading Paris.

2016 :

-Création de l’Annexe ISIAM à Laâyoune.

-Création de la Fondation Universiapolis.

LOCALISATION

Avenue Abdellah Guenoun, Agadir 80000, Maroc