Institut Polytechnique Privé de Casablanca

NOTRE ECOLE

Avec la même motivation, du tout début "faire la différence dans le développement économique du Maroc grâce à une main d’œuvre mieux outillée", l'Institut Polytechnique en plus d'offrir des filières accréditées par le Royaume du Maroc qui permettent d'accéder à des diplômes qui peuvent être admis en équivalence avec les diplômes nationaux, permet annuellement à près de 1 000 jeunes de réussir leur études d’ingénieur ou de sciences de la gestion au Canada.

Le respect gagné auprès des grandes entreprises marocaines et étrangères, rend son engagement envers le transfert technologique nord-sud toujours aussi intense. Le choix judicieux de ses partenaires et de ses nombreux investissements en technologie de pointe permettra de garantir la valeur ajoutée pour laquelle il est reconnu et à assurer un rôle de leader au Maroc et en Afrique dans les divers projets de la formation supérieure. Voici quelques dates marquantes dans le développement de l'Institut Polytechnique:

En 2011, Le gouvernement du Royaume du Maroc a reconnu cette excellence en accordant l'accréditation à toutes les filières de l'Institut Polytechnique. La Business School a des filières accréditées Bac+3 et Bac+3+2 en Finances, Marketing et Management des entreprises ainsi que Systèmes d’information organisationnels. L'Engineering School à des filières accréditées Bac+5 en génie électromécanique, génie électrique et génie informatique.

En 2008, Sous le même principe que son école de génie, l’Institut Polytechnique démarre son Business School en s’associant avec la prestigieuse faculté des Sciences de l’Administration de l’Université Laval faisant partie du groupe sélect des 50 écoles de commerce possédant les deux labels AACSB et EQUIS. Toujours, avec le souci de qualité des cours offerts et des compétences recherchées par le milieu des affaires, cette école hors du commun présente tout un tremplin international à sa clientèle marocaine et africaine.

En 2007, fort de la réussite de ses étudiants dont plus d’une centaine au Canada, l’Institut amorce une première grande collaboration avec l’industrie en offrant un programme coopératif en génie des mines pour la grande entreprise minière Managem, du groupe SNI. Avec la collaboration habituelle de la Faculté des Sciences et génies de l’Université Laval, les jeunes polytechniciens poursuivent leurs études en génie minier au Maroc et au Canada en alternance avec des stages dans les mines de Managem. Cette entente permet ainsi à Managem de s’assurer d’une main d’œuvre hautement spécialisée en exploitation minière.

En 2004, même si le transfert technologique et le pari de la conformité pédagogique totale n’était pas chose simple, tel que promis, la majorité de nos étudiants poursuivaient leur deux dernières années du cursus d’ingénieur aux universités canadiennes et les autres amorçaient leur spécialisation au Maroc en génie électrique ou informatique.

En septembre 2001, à l’initiative de professeurs universitaires marocains résidents au Canada, de l’Université Laval et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) en collaboration avec des hommes d’affaires marocains, que l’Institut Polytechnique Privé de Casablanca démarrait ses activités d’enseignement en offrant 4 programmes de génies : génie électrique, génie informatique, génie mécanique et génie électromécanique. Ces programmes, entièrement élaborés par l’Université Laval soit l’une des 10 plus grandes universités canadiennes, permettraient aux étudiants marocains et africains d’acquérir, en sol marocain, des compétences de niveau international fortement recherchées par l’industrie africaine. L’objectif était et est toujours, d’offrir les trois premières années du programme à Casablanca et la possibilité de terminer les 2 dernières années du cursus d’ingénieur soit au Canada ou au Maroc.

Le succès de ce concept canado-marocain inédit, a permis également de multiplier les échanges avec les grandes écoles de génie marocaines. C’est ainsi, que les portes des laboratoires ultramodernes de l’Institut Polytechnique s’ouvrent régulièrement à la clientèle de ces dernières et que plusieurs projets de recherche entre les professeurs marocains et canadiens voient le jour.

Avec plusieurs interventions en formation continue et la formation sur mesure dans des domaines de pointe tels que l’automatisation et les télécommunication, en 2008, grâce à son savoir-faire, elle encadre l’ouverture du Campus UbiSoft dédié à la formation d’une main d’œuvre spécialisé dans le jeu vidéo et de l’animation pour la société internationale UbiSoft et l’entreprise marocaine Sigma.

Aujourd’hui, l’Institut Polytechnique Privé de Casablanca est fier de son succès pédagogique et technologique mais surtout du rayonnement de ses jeunes polytechniciens à travers le vrai monde!

LOCALISATION

Rue 10, N° 2 ,Lotissement Allaimoun 1 route d'Eljadida Casablanca Maroc 20230 Rue 1, Casablanca, Maroc