NOTRE ECOLE

IMBT est un Institut privé de formation professionnelle opérant depuis 2004 et dont la mission est de développer un esprit de leadership et d’entreprenariat chez ses étudiants.

IMBT dispose de plusieurs atouts majeurs, notamment :

• Un corps professoral et administratif éminent

• Des locaux en plein centre de Rabat

• Des conventions avec de grandes universités et écoles partout dans le monde (Amérique du nord, Europe et Asie)

• Des classes de petite taille

• Lien étroit avec les entreprises

NOS CURSUS

L’institut IMBT offre un grand choix de programmes à ses étudiants:

• Diplôme de Technicien.

• Diplôme de Technicien spécialisé.

• Licence Européenne.

• Master Européen.

• DAEU (Equivalent du Bac Français).

• Formation continue au profit d’organismes

privés et publics.

LOCALISATION

Rue Jabal El Ayachi, Rabat, Maroc