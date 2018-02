ESG-Ecole Supérieure de Gestion

NOTRE ECOLE

ondé en 1985, et oeuvrant pour le développement de l’enseignement supérieur privé au Maroc, la marque ESG nourrit sa réputation par son leadership, mais également par l’innovation de ses programmes pédagogiques en phase avec les évolutions et les mutations économico-sociales, l’excellence de son corps professoral, son ouverture à l’international et la renommée de plus de 5.000 diplômés.

Mission

La particularité de la marque ESG MAROC, c'est sa capacité à rester compétitive en proposant des enseignements qui conjuguent performance et savoir être. Nous formons des managers responsables, ouverts à la connaissance et à la découverte des autres, et immédiatement opérationnels en entreprise.

LOCALISATION

32, Rue El Bakri 20 110 Casablanca