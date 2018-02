IPG -Institut du Pétrole et du Gaz

NOTRE ECOLE

L’Institut du pétrole et du Gaz, I.P.G en sigle, Etablissement privé d’utilité publique, fut créé en décembre 1999 pour servir de continuité à l‘Institut Zaïrois du Pétrole (I.Z.P) et à l’Institut Supérieur du Pétrole et des mines (I.S.P.M.).

En effet, après la disparition de ces deux dernières institutions, le corps académique et administratif a eu l’ingénieuse idée de mettre sur pied un nouveau cadre de formation dans le domaine du pétrole.

Dans ce secteur stratégique qu’est le pétrole : L’I.P.G. a pour mission principale de former les cadres dont la nation a besoin pour mener a bien des activités scientifiques susceptibles de promouvoir

LOCALISATION

10 rue Limete Industriel. Kinshasa-RDC