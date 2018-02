ESAV- École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech

NOTRE ECOLE

L’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech forme aux métiers du cinéma, de la télévision (réalisation, image, son et montage) et de la communication visuelle (design graphique et digital design). École ouverte à l’international, elle incarne une volonté et un esprit de mixité culturelle et sociale et met en œuvre cette politique.

LOCALISATION

B.P. n° 4006 40002 Marrakech-Amerchich