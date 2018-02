ENIM- Ecole Nationale de l’Industrie Minérale

NOTRE ECOLE

Depuis sa création en 1972, l’Ecole Nationale de l’Industrie Minérale n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins du marché national en ingénieurs polyvalents de haute qualité, aptes à exercer leurs fonctions dans un environnement marqué par la mondialisation.

En effet l’ingénieur ENIMiste est un acteur économique dont la vocation est de concevoir, d’implanter, de gérer, de diriger des systèmes industriels d’envergure. Son profil lui permet ainsi d’intégrer rapidement des secteurs d’activités variés, et de s’adapter à un monde en perpétuelle mutation.

En 2002-2012 dans le cadre de la nouvelle architecture pédagogique nationale (Système LMD), 11 filières présentées par l’ENIM ont été accréditées par Commission Nationale d’Accréditation de l’Enseignement Supérieur (CNACES) :

-Génie Informatique

-Systèmes de Production

-Électromécanique avec 2 options Électromécanique et Maintenance Industrielle

-Génie Énergétique

-Ingénierie des Procédés

-Management Industriel

-Environnement et Sécurité Industriels

-Matériaux et Contrôle Qualité

-Mines avec l’option Aménagement, Exploitation et Protection du Sol et sous Sol

-Génie Hydro-Géotechnique

-Génie Mécanique et Développement

Dans le cadre des mesures d’accompagnement à la stratégie énergétique nationale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et suite aux différentes discussions et réunions avec les responsables de l’ENIM, le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement a décidé (lettre du 31/05/2010) de procéder à une orientation complémentaire dans la formation du cycle d’ingénieur d’Etat au sein de l’ENIM.

Ainsi, dès la rentrée universitaire 2010-2011, une nouvelle option intitulé « Energies Renouvelable » a été mise en place pour les élèves ingénieurs les plus méritants des filières Electromécanique, Maintenance Industrielle et Ingénierie des procédés.

Cette option a pour objectif de former des ingénieurs capables de maîtriser les techniques des systèmes énergétiques, réaliser un diagnostique des besoins d’une installation industrielle, proposer des solutions alliant efficacité énergétique, impact environnemental et rentabilité économique, appréhender la normalisation, la réglementation, les aspects fiscaux et les stratégies de marchés applicable dans le domaine énergétique.

LOCALISATION

Rabat, Maroc