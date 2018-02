ENCG-Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

NOTRE ECOLE

Née au sein d’une université qui a parachevé son processus de restructuration et au cœur d’une région qui a entamé de vastes programmes de modernisation, l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca anticipe les évolutions et développe un enseignement de pointe adapté aux attentes et besoins du marché de l’emploi. Elle prépare ses étudiants à jouer un rôle majeur au sein des entreprises et à accéder aux postes clés alliant compétences opérationnelles et relationnelles.

L’exigence et l’efficacité sont la devise de notre établissement et notre raison d’être. Nous oeuvrons pour la mise en valeur d’une dynamique partenariale, multiforme et multidimensionnelle.

Dès son entrée en exercice en septembre 2007, l’ENCG-C s’est fixée pour mission de relever les défis et de surmonter les contraintes de l’heure pour pouvoir en fin de compte démarrer dans les meilleures conditions susceptibles d’assurer une formation solide des futurs lauréats.

Le haut niveau de la formation est favorisé par la rigueur de la sélection à l'entrée, par la qualité des méthodes pédagogiques (enseignement modulaire et évolutif, pédagogie active alternant le théorique et la pratique et accordant une large place à la participation des étudiants, mobilisation des technologies modernes de transmission, vie associative, importance des projets de fin de cours et des stages) et par l'envergure des ressources informationnelles et matérielles mises en œuvres (centre de documentation, réseau informatique,…).

Cette Composante importante de l’Université Hassan II de Casablanca, possède une originalité lui permettant de combiner les apports de l’université et ceux du secteur privé.

Ancrée dans un environnement universitaire de premier plan et reconnue nationalement, l’ENCG – Casablanca bénéficie aussi du soutien de partenaires économiques qui assurent aux étudiants des formations associant une approche de la vie des affaires à un enseignement théorique de qualité, créant et favorisant un contact direct entre l’entreprise et étudiant.

LOCALISATION

Beau site, B.P 2725 Ain Sebaâ, Casablanca - Maroc