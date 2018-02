EGE-École de Gouvernance et d’Economie de Rabat

NOTRE ECOLE

L’École de Gouvernance et d’Économie de Rabat a été créée en 2008 en tant qu'école de l'enseignement supérieur à statut non lucratif, portée par la Fondation pour l’Enseignement des Sciences Politiques, Économiques et Sociales. La volonté de cette fondation est d'introduire dans l'enseignement supérieur au Maroc une école de sciences politiques qui puissent former des cadres sensibles à la complexité des mondes sociaux et politiques et aux sciences économiques dans des conditions semblables à celles des grandes institutions internationales.

La première promotion d’étudiants a intégré l’École en 2009-2010. L’École compte aujourd’hui environ 260 étudiants dont 50 étudiants internationaux. Sa première promotion est arrivée sur le marché du travail en aout 2014.

LOCALISATION

Avenue Mohamed Ben Abdellah Regragui, Rabat 10112