EMI-Ecole Mohammadia d’Ingénieurs

NOTRE ECOLE

Historique

-Le 23 Octobre 1959, Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V posa la pierre inaugurale de construction de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs.

-L’EMI a été construite 3 ans seulement après l’indépendance du Maroc pour doter le tissu économique encore naissant de cadres techniques de haut niveau et de différentes spécialités pour en accompagner le développement. L’EMI est l’Ecole pionnière des premiers ingénieurs formés au Maroc.

Inauguration

-Au début et pour des raisons évidentes des besoins de l’époque, 4 spécialités furent mises en place : Génie Civil, Génie Electrique, Génie Mécanique et Génie Minéral.

-En 1964, la première promotion d’ingénieurs de l’Ecole sortit avec un effectif de 34 fort modeste mais important à l’époque.

-Depuis sa création, les étudiants de l’EMI suivaient durant leur séjour à l’Ecole une formation militaire appelée Formation para-militaire. Cette formation était réalisée à l’extérieur de l’EMI.

-A partir de 1982, cette formation militaire est réalisée par un détachement des FAR résidant à l’Ecole qui assure l’instruction militaire, l’encadrement sportif et qui s’occupe aussi du maintien de la discipline des élèves au sein de l’Ecole.

-Pour renforcer ses capacités de recherche et développer une activité de bonne facture dans ce domaine, l’EMI mit en place en 1986 le Doctorat ès Sciences Appliquées qui était alors le seul existant dans les établissements de formation d’ingénieurs.

-A partir de 1990, l’EMI adopta le système de la formation en 3 années après les classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et le Concours National Commun.

-A partir de Septembre 2007, l’EMI s’engage dans une Réforme pédagogique radicale touchant aussi bien les filières, leur contenu, les méthodes pédagogiques et d’évaluation ainsi que la programmation.

-A partir de Janvier 2008, l’Ecole met en place une Réforme de sa structuration de la Recherche en mettant en place un Centre d’Etudes Doctorales « Sciences et Techniques pour l’Ingénieur » composés de laboratoires et d’équipes de recherche

accrédités par l’Université Mohammed V Agdal.

L’EMI : Ecole Pionnière

-1er ordinateur au Maroc don du Roi Baudoin de Belgique

-1er nœud Internet au Maroc

-1ère école ayant introduit le nom de domaine « .ma »

-1ère école à introduire le système d’étude à 5 ans après le bac.

-1ère école à introduire au Maroc le génie électrique, le génie mécanique, le génie informatique, le génie industriel, le génie civil, le génie des procédés et le génie minéral.

-1ère école à créer un incubateur d’entreprises (CIT : Centre d’Innovation Technologique)

-1ère école à introduire le Mastère spécialisé au Maroc en 1995 (le premier a être mis en place est « le Mastère de Management de la Maintenance » en 1995.

-1ère école à introduire le Doctorat ès Sciences Appliquées (DSA) en 1986.

-1ère école à introduire, par ses étudiants, le Forum Ecole-Entreprises en 1994.

-1ère école à développer, par ses étudiants, une distribution Linux de logiciels libres utilisés en Enseignement Supérieur « LEMIX » en 2007.

Missions

Eu égard à son statut d’Ecole d’Ingénieurs de référence au Maroc affiliée à l’Université Mohammed V Agdal, l’EMI doit s’acquitter des missions suivantes :

-Doter le tissu socio-économique d’ingénieurs d’un haut niveau de compétences et présentant un profil en adéquation avec les exigences du marché de l’emploi actuel et futur tant sur le plan des connaissances, du savoir-faire que du comportement.

-Permettre de former en Master ou en Master spécialisé des diplômés de Facultés pour permettre l’adéquation de leur profil avec les besoins du milieu socio-économique.

-Contribuer au développement du secteur économique dans toutes ses composantes surtout industrielles en le formant, l’informant et le conseillant sur les plus récentes évolutions et mutations des sciences et de la technologie dans le monde.

-Développer une recherche performante, innovante et productive en mettant particulièrement l’accent sur la recherche-développement répondant de manière idoine aux besoins des entreprises industrielles.

-Alimenter le tissu industriel d’entreprises innovantes et bien préparées par le biais de son incubateur, le Centre d’Innovation Technologique, ce qui permettrait d’y insuffler une dynamique sans cesse entretenue.

-Pratiquer une veille de bon aloi pour déceler, anticiper les mutations et les évolutions du monde scientifique, technique et économique et en assurer la large diffusion auprès des opérateurs du secteur économique marocain dans toutes ses composantes.

-Créer des espaces de discussion et de partage de connaissances, d’idées, de points de vues et d’expériences aussi bien sur des thématiques scientifiques et techniques que culturelles.

LOCALISATION

Avenue Ibnsina B.P. 765 Agda,l Rabat, Maroc.