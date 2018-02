ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA

NOTRE ECOLE

L’une des particularités de la pédagogie centralienne est d’associer les entreprises à toutes les étapes de la formation, très largement au-delà du classique Projet de Fin d’Etude. Les entreprises sont considérées comme des partenaires à part entière de la formation.

NOTRE APPROCHE

La pédagogie de l’Ecole Centrale Casablanca repose sur un dispositif où l’entreprise joue un rôle de premier plan : l’élève-ingénieur est confronté au monde professionnel dès le début de sa formation centralienne via l’accomplissement de projets, missions, stages, conférences qui font partie intégrante du programme, lui permettant ainsi de favoriser le développement de ses compétences professionnelles et de son autonomie.

La relation école-entreprise a pour principale vocation de tisser des liens solides et durables où l’élève-ingénieur, l’entreprise et l’école mutualisent leurs forces et leurs moyens pour les mettre au service de leurs développements respectifs, mais aussi pour répondre à des enjeux plus larges qui impactent notre société et notre quotidien.

