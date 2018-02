ENSTP-École Nationale Supérieure des Travaux Publics

NOTRE ECOLE

L’École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) a été créée en en 1970 au Cameroun, par décret du Président de la République, sous l’appellation École Nationale de Technologie (ENAT), elle devient en 1982 l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP).

Suite au décret N°2016/426 du 26 octobre 2016, l’ENSTP est dotée d’un nouveau statut qui la transforme en un Établissement Public d’Enseignement Supérieur à statut particulier, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et ayant pour mission d’assurer la formation d’enseignement supérieur, technique, professionnelle et spécialisée, de la formation continue et de la recherche appliquée dans les domaines des bâtiments et travaux publics.

L’ENSTP dispense des enseignements et des formations dans les filières ci-après : Génie-Civil, Génie-Rural, Architecture, Topographie-Cadastre, Urbanisme, Ingénierie Environnementale, Géotechnique, Hydraulique et Transport. Dans le cadre de la coopération scientifique, technologique et pédagogique avec l’université de Padoue (Italie), l’ENSTP offre également des Masters Spécialisés (MS) en Géotechnique et structure, en Ingénierie Ferroviaire et, en Eau Assainissements et Déchets.

Cette institution forme des ingénieurs (MEng), des techniciens supérieurs (TS), des techniciens (T), des agents techniques (AT) et offre également des Masters Spécialisés (MS).

L’ENSTP est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé des Travaux Publics, sous la tutelle académique du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.

Le siège de l’ENSTP est fixé à Yaoundé. L’ENSTP comprend également une école annexe à Buea et deux Centres de Métier des Travaux Publics (CMTP) à Akonolinga et à Garoua.

LOCALISATION

Elig-Effa, Yaoundé / Buea / Akonolinga / Garoua