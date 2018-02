FGI -Faculté de Génie Industriel de Douala

NOTRE ECOLE

La Faculté de Génie Industriel (FGI) de l’Université de Douala a été créée en 1993 au Cameroun, suite au décret n°93/030 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l'Université de Douala. Elle n’a pas été effective dès la création à cause de la conjoncture économique qui prévalait dans les années 90, et elle est opérationnelle depuis décembre 2006 à la suite de l’arrêté ministériel N° 06/0130/MINESUP/DDES du 18 octobre 2006 portant ouverture de la Faculté de Génie Industriel à l’Université de Douala.

C’est une Faculté qui forme les ingénieurs en Génie Industriel dotés d’une grande capacité en techniques de management intégré (ISO9001/08, ISO14001 et OHSAS 18001), et elle se positionne peu à peu en institution leader de formation de ces nouveaux cadres. Toute la formation à la FGI est strictement basée sur le système LMD.

La localisation de la Faculté de Génie Industriel à Douala, capitale économique du Cameroun relève du rôle stratégique que cette institution est appelée à jouer dans le bassin industriel du Cameroun pour soutenir la croissance. La formation doit assurer les aptitudes techniques et de manageur. C’est l’ingénieur manageur.

La Faculté de Génie Industriel organise la formation autour des départements (filières) de : Technologie de Construction Industrielle (TCI), Génie Civil (GCI), Télécommunication et Technologie de l’Information et de la Communication (TTIC), Pêche industrielle (PEI), Hygiène Sûreté et Sécurité Industrielle (HSSI), Robotique Industrielle (ROI), Génie Chimique (GCH), Technologie Automobile (TAU), Génie de Procédés (GPR)

La Faculté de Génie Industriel, au vu de sa spécificité, va promouvoir la recherche en appui au développement dans les centres spécialisés mais surtout former ses futurs formateurs au sein d’une école doctorale.

LOCALISATION

Logbessou, Douala