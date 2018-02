NOTRE ECOLE

Créé en 1996, MDI-Algiers Business School est le premier établissement privé d’enseignement supérieur de gestion en Algérie..

Dès son lancement, MDI- Algiers Business School s’est fixé pour mission de préparer à l’exercice de fonctions managériales supérieures dans les entreprises…

Fort de cette mission : MDI-Algiers Business School mobilise ses ressources humaines et matérielles pour apporter sa contribution:

-A la formation des femmes et des hommes à haut potentiel,

-Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres et dirigeants à faire face aux enjeux et défis de la mondialisation,

-A la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.

A cet effet, MDI-Algiers Business School a mis en place un dispositif d’écoute actif de l’environnement lui permettant d’adapter ses programmes aux besoins de ses clients et partenaires.

La mise en place d’un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001-2008 et sa certification par un organisme reconnu s’inscrit dans le cadre de cette volonté de répondre aux exigences de nos clients.

En devenant membre de l’EFMD (European Foundation for Management Development), MDI- Algiers Business School poursuit une politique de partenariat avec les Business Schools internationales et universités parmi les plus prestigieuses pour offrir des enseignements innovants dans les domaines du management et de la gestion du changement.

Rejoindre MDI-Algiers Business School ; c’est choisir l’excellence académique et la pertinence professionnelle.

LOCALISATION

19, Rue Mohamed Boudiaf, Chéraga,16002, Alger, Algérie.