NOTRE ECOLE

L'école supérieure de commerce a été créée en 1900 sous l’administration française.

Le 18 février 1966, conformément au décret présidentiel 66-43, l’Ecole a été rattachée à l'université d’Alger.

En 1985, l’ESC d’Alger a retrouvé son autonomie vis à vis de l'université d’Alger conformément au décret présidentiel 85-160 du 18 juin 1985 et a été placée directement sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En 2005, l’ESC d’Alger a obtenu le statut de grande école par Décret Exécutif n° 05-500 du 29 décembre 2005 dont le but est d’assurer la formation de cadres hautement qualifiés, d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par et pour la recherche, de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement et de participer à la formation continue. De même, ce statut vise la promotion et le développement des sciences et des techniques, la valorisation des résultats de la recherche scientifique et la participation au sein de la communauté scientifique internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement. (Décret Exécutif n° 05-500 du 29 décembre 2005)

Par l’introduction en 2007 du nouveau système de l’enseignement supérieur LMD, l’ESC s’est inscrite dans le cadre de la formation en Master et Doctorat qui lui permet de proposer des de parcours et de profils professionnels adaptés aux exigences du marché de l’emploi et de l’économie nationale.