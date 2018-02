ESAA-Ecole Supérieure Algérienne des Affaires

NOTRE ECOLE

L’Ecole Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA) est née de la volonté des Présidents algérien et français d’engager leurs pays respectifs dans un projet de coopération d’envergure dans le domaine de l’enseignement supérieur. Cette volonté s’est concrétisée le 13 juillet 2004 par la signature d’un accord intergouvernemental donnant naissance à l’ESAA sous la forme d’un établissement public algérien.

Valeurs et Responsabilité:

Depuis sa création, l’ESAA s’évertue à honorer l’excellence en s’appuyant sur des valeurs et des référents internationaux pour former les talents aux potentiels élevés.

Elle porte un soin attentif à la sélection des meilleurs étudiants en recrutant sur la base de normes qualité utilisées dans les meilleures écoles étrangères de gestion.

L’école entretient des partenariats pédagogiques prestigieux et est en veille permanente pour en créer de nouveaux afin de garantir la dynamique de ses prestations et l’internationalisation de ses programmes. Les formations sont dispensées par des intervenants algériens et européens ce qui favorise la multi-culturalité et l’ouverture au marché mondial.

Dans le cadre du dispositif d’amélioration constante, les enseignements de l’ESAA sont systématiquement soumis à des évaluations.

C’est sans doute cet ensemble de valeurs -et d’autres encore- qui lui valent aujourd’hui d’être un établissement de référence en Algérie dans le domaine des formations en management.

LOCALISATION

ESAA - Les pins Maritimes - BP 63 F - 16130 Mohammadia, Alger, Algérie.