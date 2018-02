NOTRE ECOLE

L’Université Omar BONGO est un établissement public, à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion financière.

Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur. Elle a son siège à Libreville. Toutefois, des établissements et instituts, lui sont rattachés académiquement, et peuvent être créés dans d’autres localités par délibération du Conseil des Ministres.

MISSIONS

L’Université Omar BONGO a notamment pour missions :

- d’élaborer et de transmettre les connaissances, en se conformant à l’évolution de la science et des technologies, ainsi que des méthodes pédagogiques ;

- de développer la recherche et la formation des hommes et des femmes ;

- de promouvoir au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès, les formes supérieures de la culture et de la recherche ;

- de répondre aux besoins en cadres et techniciens supérieurs dans les domaines relevant de son champ pédagogique, en garantissant à la fois la vocation, la performance et le droit de tous à la formation sur la base du mérite, de l’excellence et des nécessités du développement socio-économique de la nation ;

- d’encourager et de récompenser les travaux de recherche scientifique et technique par l’attribution aux enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants des prix et des primes de recherche ;

- de développer chez l’étudiant le sens de l’effort, des responsabilités, de la participation, du respect du bien public et du civisme ;

- de promouvoir l’unité et la solidarité nationales ;

- de promouvoir l’étude et la connaissance de la culture et du patrimoine gabonais, tout en favorisant, par la coopération sous-régionale et internationale, une large ouverture sur le monde.

A ce titre :

- elle organise l’éducation permanente accessible, d’une part, à toutes les couches sociales de la nation et d’autre part aux différentes étapes de la vie de l’Homme. Celle-ci s’articule autour de la formation initiale, de la formation continue et de la formation des formateurs ;

- elle aménage un mécanisme de contrôle des aptitudes et des connaissances conforme au système LMD (Licence Master Doctorat) ;

- elle assure aux enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants la sérénité indispensable aux études, à la réflexion et à la création intellectuelle ;

- elle facilite les activités culturelles, sportives et sociales.

Dans le cadre de la réalisation de ses missions, l’Université Omar BONGO entretient, avec les autres institutions universitaires et les organismes de recherche scientifique et technique, des rapports particuliers. Ils se traduisent notamment, par la conduite en commun des programmes de recherche ou d’enseignement au sein des Départements, des équipes pédagogiques ou de recherche, des Laboratoires et/ou des Centres de recherche.

L’Université Omar BONGO confère, selon la réglementation en vigueur, les grades, les diplômes, sanctionnant les études et formations supérieures qu’elle dispense elle-même ou en coopération avec d’autres établissements nationaux ou internationaux.

LOCALISATION

Bd Léon Mba

BP 13131