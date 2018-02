ITA-Institut des Techniques Avancées

NOTRE ECOLE

l'objectif principal de cette structure est de mettre à la disposition de la jeunesse et des salariés des entreprises, un ensemble de savoir-faire commercial, technique, professionnel et managériale, en vue de sortir des produits savoir-être prêts à être opérationnels sur le marché concurrentiel de l'emploi et de l'initiative.

Donner à chaque jeune les meilleures chances d'épanouissement et de réussite universitaire ,selon ses aptitudes et ses motivations, dans l'esprit ouvert et rigoureux, en référence aux valeurs humaines. Le préparer a appréhender son avenir professionnel en l'accompagnant dans l'élaboration de son projet personnel dans un environnement ouvert sur l'entreprise et sur le monde. Développer en lui le sens des initiatives, la prise de responsabilités, la créativité et l'acquisition de valeurs citoyennes pour l'amener à agir sur les évènements en tant qu'acteur de la vie sociale.

l'ITA, au travers de sa communauté éducative et de ses infrastructures, innove en permanence pour répondre aux attentes des étudiants et des professionnels et favoriser la réussite scolaire.

Une équipe enseignante, éducative et administrative dynamique exigeante et efficace accompagne les étudiants vers leur vie de professionnel et de citoyen.

Une organisation pédagogique privilégie les cours à effectifs réduits, l'acquisition de méthodes de travail, l'aide et le soutien, le travail en équipe.

Un dialogue facile entre jeunes et adultes instaure un climat de proximité qui permet à chacun de trouver sa place au sein de l'Institut.

Des infrastructures de qualité et des équipements performants dans le domaine des nouvelles technologies permettent aux étudiants de travailler dans les meilleures conditions.

LOCALISATION

ITA sis au numéro 288 de l'Avenue de Cointet