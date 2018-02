Université des Sciences et Techniques de Masuku

NOTRE ECOLE

L'université des sciences et techniques de Masuku, créée et organisée par la loi du 29 janvier 1986, comprenait initialement deux établissements pédagogiques transférés de Libreville à Franceville : la Faculté des sciences et l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Libreville (ENSIL)

NOS CURSUS

L'USTM est aujourd'hui composée de plusieurs établissements1 :

-Faculté des sciences (chimie, biologie, géologie, mathématiques-physique, physique-chimie.)

-École polytechnique de Masuku (EPM) (génie civil, électromécanique, réseau et télécommunication, informatique industrielle, maintenance industrielle.)

-Institut national supérieur d’agronomie et de biotechnologies (INSAB)

LOCALISATION

901, Quartier Mbaya - Franceville (Gabon)