NOTRE ECOLE

Université de Dschang, à l’instar des sept (07) autres universités d’État du Cameroun, a été créée et organisée par le décret présidentiel N° 93/030 du 19 janvier 1993.

L’Université de Dschang (UDs) fait partie des 08 universités d’Etat du Cameroun. Créée à la faveur de la réforme universitaire par le décret n° 93/026 du 19 janvier 1993, elle hérite de l’ex Centre universitaire de Dschang qui avait une vocation essentiellement agro sylvo pastorale. A ce jour, sept établissements y fonctionnent effectivement : la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG), la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), la Faculté des Sciences (FS), la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA), l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) Fotso Victor à Bandjoun et l’Institut des Beaux-Arts à Foumban (IBAF).

L’institution dispose de huit campus dans 6 des 10 régions du pays, à savoir, des antennes pédagogiques et de recherche à Bambui (Nord-Ouest), Belabo (Est), Ebolowa (Sud), Maroua (Extrême-Nord) et Yaoundé-Nkolbisson (Centre). A l’Ouest, on a le campus principal à Dschang et deux établissements à Bandjoun et à Foumban. Cette année 2014/2015, l’institution encadre environ 35 000 étudiants Camerounais et étrangers. Ces derniers sont suivis par 510 enseignants permanents, 49 attachés d’enseignement… et 583 personnels d’appui. Les permanents sont soutenus par des vacataires, surtout venant des entreprises et organisations diverses, sollicités dans le cadre de la professionnalisation.

Au regard des avis d’opérateurs économiques et des responsables d’administrations, l’on peut affirmer que la communauté est fière de la qualité de la formation proposée. L’UDs s’est en effet donnée pour but, depuis une vingtaine d’années, d’offrir une formation qui répond aux besoins de développement et de rayonnement du Cameroun à l’intérieur du pays comme à l’étranger. La poursuite de ce but est facilitée autant par l’inscription des activités académiques dans le système Licence-Master-Doctorat que par l’ancrage sur la politique de développement national exprimée dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). A l’UDs, la célébration de chaque succès est une amorce de la réflexion sur les défis qui interpellent l’institution.

LOCALISATION

Rectorat de l’UDs B.P. 96 Dschang, Cameroun Colline de Foto