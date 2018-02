UCAC-Université Catholique d’Afrique Centrale

NOTRE ECOLE

L’Université Catholique d’Afrique Centrale est un établissement sous-régional d’enseignement supérieur qui, en alliant le souci de l’excellence académique avec celui de la responsabilité éthique, vise la formation intégrale d’une nouvelle génération d’hommes et de femmes capables d’œuvrer pour la renaissance sociale, politique, économique, morale et spirituelle de l’Afrique.

L’UCAC relève de l’autorité du Saint Siège. Elle est fondée par l’Association des Conférences Episcopales de la Région d’Afrique Centrale (A.C.E.R.A.C.) qui comprend :

-LE CAMEROUN,

-LE CONGO,

-LA CENTRAFRIQUE,

-LE GABON,

-LA GUINÉE ÉQUATORIALE

-LE TCHAD.

L’Université porte une attention spéciale à un triple objectif:

-Contribuer au développement des sociétés en Afrique, par des formations professionnelles et intellectuelles répondant à des besoins réels en sciences sociales, techniques de gestion, sciences infirmières;

-Proposer la vision chrétienne de l’homme dans ses dimensions philosophique et théologique ;

-Contribuer à la définition de comportements éthiques dans tous les domaines de la vie privée et publique.

D’où sa devise programmatique : « Au service de la Vérité et de la Justice ». Telle est la mission qu’elle se donne et elle compte sur ses diplômes pour l’accomplir dans la cité. Si vous voulez vraiment faire partie de cette génération, si le développement de l’Afrique fait partie de votre projet de vie, alors les portes de l’Université Catholique d’Afrique Centrale vous sont ouvertes.

LOCALISATION

Nkolbisson

Yaoundé

B.P : 11628 YAOUNDE 237 CAMEROUN