IUC-Institut Universitaire de la Côte

NOTRE ECOLE

Mot du Président

Directeur:

Paul GUIMEZAP

L’Institut Universitaire de la Côte (IUC) est une grande institution privée d’enseignement supérieur dont la vocation est la formation intellectuelle et humaine des étudiants de nationalité Camerounaise et étrangère aux cycles de brevet de technicien supérieur, de licence professionnelle, de master et d’ingénieur, pour le développement des entreprises et de l’entreprenariat en rapport avec l’évolution du monde industriel, technologique et des affaires.

Crée en 2002 à Logbessou (Douala 5ème), pour devenir un pôle d’excellence en Afrique et, l’institution de référence auprès des entreprises, l’IUC s’adresse aux candidats diplômés au moins d’un baccalauréat des séries industrielles, techniques, commerciales, scientifiques et littéraires, qui ont pour ambition, de devenir agent de maîtrise, cadre supérieur ou ingénieur - entrepreneur.

L’Institut Universitaire de la Côte compte en son sein 03 établissements :

-l’Institut Supérieur des Technologies et du Design Industriel (ISTDI) , avec ses formations orientées vers les filières industrielles ;

-l’Institut de Commerce et d’Ingénierie d’Affaires (ICIA), les enseignements dispensés dans cette école se rapportent aux filières commerciales, de communication et de gestion ;

-l’Institut d’Ingénierie Informatique d’Afrique Centrale (3IAC), c’est un établissement qui a une couverture sous régionale et offre aux étudiants la possibilité de se former dans les domaines de l’industrie et de la technologie ; sa particularité est de former les titulaires des BAC scientifiques aux sciences fondamentales, en vue de l'intégration directe en troisième année dans un cycle ingénieur à lIUC ou dans les écoles partenaires.

Toutes ces écoles offrent des formations de niveaux Bac+2, Bac+3 et Bac+5 et, ont un caractère international en ce sens qu’elles s’arriment au nouveau système pédagogique LMD. Les compétences acquises par nos étudiants, ainsi que l’esprit d’ouverture et d’adaptation que nous leur enseignons permettent de mener à bien les missions qui leurs sont confiées dans toutes les organisations et d’envisager toutes les options possibles pour leur avenir professionnel dans un contexte mondial évolutif, et dont l’environnement est exigeant.

L’offre élargie et la qualité des formations à l’IUC à travers des résultats excellents, l’appui au processus d’intégration des étudiants dans la vie active, etc, sont là quelques indices qui témoignent de l’implication de l’IUC au développement de l’économie de notre pays. S’inscrire à l’IUC est ainsi, un impératif pour tout candidat soucieux de réussir son parcours de formation.

LOCALISATION

BP 3001 Douala Cameroun