ENSP -Ecole Nationale Supérieure Polytechnique

L'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) a été créée le 04 juin 1971 pour former les cadres techniques, et de développer ses recherches pour appuyer le développement du pays . Deux sortes de formations avaient été mise en place: l'une dite courte d'une durée de trois ans, sanctionnée par un diplôme d'ingénieur des travaux et l'autre dite formation longue d'une durée cinq ans, sanctionnée par un diplôme d’ingénieur de conception. Les spécialités à l'origine étaient : en formation courte: Electronique,Électromécanique et Automatique et Génie Civil et en formation longue Génie Civil,Électromécanique.

Depuis 1991,l'ENSP a arrête avec la formation et a conservé uniquement la formation longue. Les cinq de formation l'ENSP se font sur deux cycles. Le premier cycle d'une durée de deux ans offre aux étudiants un enseignement de base en mathématiques, en science physiques et en sciences de l’ingénieur. Le second cycle encore appelé cycles de spécialité d'une durée de trois ans forme les étudiants dans le métier. A jour (2015) l'ENSP a forme plus de 3300 ingénieurs.

Bp: 8390, Ecole nationale supérieur Polytechnique,Yaoundé