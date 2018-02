LBS-Lomé Business School

NOTRE ECOLE

Lomé Business School en quelques mots

Lomé Business School (LBS) est un établissement d‘enseignement supérieur international basé à Lomé (Togo), avec des formations post-bac en management et en systèmes d’information. Avec des formations aux standards mondiaux et adaptées aux mutations économiques et technologiques, LBS est un partenaire crédible des entreprises et des Grandes Ecoles françaises. LBS est une école dans laquelle le talent et la passion ont leur place pour innover, pour développer la capacité à oser. En outre, le projet LBS repose sur la Diversité, l’Audace et le Talent qui sont des valeurs essentielles pour innover, pour développer la capacité à oser.

A LBS, nous savons comme vous qu'un nouveau monde est en train d'émerger, et qu'il nous incombe de former des jeunes capables de repenser les modèles économiques et créer des solutions innovantes. Ainsi nous proposons dans notre modèle, des moments d’interrogation sur les processus existants à travers des projets d’innovation confiés à chaque étudiant.

LOCALISATION

TOGO - Lomé: LBS 96 boulevard Jean Paul II (non loin d’Ecobank)