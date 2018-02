IAEC-Institut Africain d’Administration et d’Etudes Commerciales

NOTRE ECOLE

Tout a commencé en 1986 avec la création de l’Institut africain d’Administration et d’Etudes Commerciales (IAEC) pour aider à la formation des ressources humaines en Afrique. Parti du Togo, le succès de ce projet de formation ne s'est pas fait attendre. De Lomé, l'institution s'est vite implantée en Afrique de l’Ouest et centrale. Aidé en cela par l'engouement des Africains pour les enseignements de type européen et nord-américain.

Le Groupe a rapidement tissé son maillage en Afrique francophone avec une vingtaine de nationalités ; un maillage consolidé par le partenariat qui lie l'institution à ses différents partenaires. Ceci traduit le souci des promoteurs de rendre accessible au pays du Sud, l'enseignement de qualité de type européen et nord-américain tout en l'adaptant au contexte africain.

Cette formation professionnelle qui se fait dans les relations de partenariat avec les universités d’Europe, d’Amérique et d’Afrique, a poussé l'Institution à une évolution de taille en 2004 avec la naissance du Groupe BK-Université. Cette naissance répond au besoin de fédérer l'ensemble des écoles composant le Groupe pour mieux coordonner leurs activités à travers l'Afrique.

L'enseignement dispensé au sein des Institutions du Groupe BK-Université est essentiellement pratique, entièrement tourné vers l'entreprise, se distinguant donc par des programmes complets de formation, efficaces et cohérents axés sur les cours théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les visites pédagogiques, les conférences pédagogiques, les séminaires, les stages pratiques, le travail personnel de l’étudiant etc. Ces moyens pédagogiques sont étoffés selon les spécialisations que choisissent les étudiants dans des secteurs d'activités porteurs : Commerce International, Management de Projets, Communication Marketing, Ressources Humaines, Audit et Finances des Entreprises, Sciences Economiques, Juridiques et Politiques et Technologiques.

Depuis 1986, le Groupe a produit plus de trente mille (30000) diplômés (Managers polyvalents et opérationnels au service de l'entreprise africaine et bien outillés pour contribuer au développement du continent). Le Groupe compte aujourd’hui plusieurs centaines d’auditeurs venant d’horizons divers.

Créer, innover et développer constituent des impératifs pour le Groupe BK-Université qui s'est inscrit, avant la lettre, dans la dynamique du NEPAD. C’est un projet qui fait de la formation des ressources humaines africaines une priorité.

En 1996, la Chambre Economique Européenne, la Fondation Universitaire Mercure à Bruxelles, ont signé un partenariat diplômant avec IAEC. L’objectif est de labelliser la formation de rigueur, de qualité et de métier. Ce partenariat avait pour vision de permettre à IAEC et plus tard, à tous les Instituts du Groupe BK-Université de s’inspirer des programmes de formation européens et internationaux conçus par la Fondation Universitaire Mercure, pour concevoir des programmes de formation adaptés au contexte africain. Lesdits programmes sont sanctionnés par des diplômes internationaux de la Chambre Economique Européenne et de la Fondation Universitaire Mercure.

LOCALISATION

Blvd de la Kara , Tokoin doumassesse II, derriére l' Ambassade du Sénégal, BP:8619 Lome-TOGO