NOTRE ECOLE

Créée par le Décret 2008-537 du 22 mai 2008, l’Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ) a ouvert ses portes en février 2007 avec un effectif de 257 étudiants répartis dans trois Unités de Formation et de Recherche (UFR) qui sont : l’UFR Sciences et Technologies, l’UFR Sciences Economiques et Sociales ainsi que l’UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines. Cette jeune université est implantée dans le quartier périphérique de Diabir, dans la commune de Ziguinchor.

Selon ce même décret, cette université constitue le « lieu approprié pour la recherche fondamentale et la recherche-développement, pour la production et la diffusion de connaissance indispensable au Sénégal, l’Université Assane SECK de Ziguinchor contribue fortement à valoriser les atouts économiques et culturels de la Casamance, à créer les conditions d’une paix durable dans cette région, qui, non seulement recèle d’importantes ressources culturelles et humaines, mais aussi constitue, eu égard à sa position géographique, un axe stratégique d’intégration sous-régionale

Pour sa part, l’institution a mis en place des filières qui répondent à la vocation agricole et touristique de la Casamance naturelle. Il s’agit notamment des filières Tourisme et Agroforesterie, mais également des filières professionnelles telles que le Droit des affaires, l’Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises, etc. qui devront fournir des ressources humaines de qualité aux nombreux projets et programmes de la région naturelle. La volonté des autorités académiques de monter en puissance s’est matérialisée par la récente création de l’UFR des Sciences de la Santé (année académique 2011), en plus des trois déjà existantes. Néanmoins, avec le conflit de plusieurs décennies qui secoue la région, l’Université de Ziguinchor devra contribuer, à travers ses missions d’enseignement, de recherche et de services en faveur de la communauté, à l’instauration d’une paix durable et propice pour le développement local.

VISION

L’Université de Ziguinchor se veut un pôle de formation et de recherche de qualité ouvert sur les réalités socio-économiques locales, nationales, sous-régionales et internationales, et qui ambitionne d’être un des moteurs du développement durable du Sénégal et de la sous-région.

MISSIONS

Former des cadres supérieurs qualifiés du Sénégal et des autres pays africains, principalement de la sous-région, dans des filières correspondant aux besoins de l’économie locale, nationale et régionale ;

Développer une recherche scientifique de qualité en adéquation avec les problématiques locales et nationales ;

Privilégier la bonne gouvernance universitaire pour une utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et financières de l’institution ;

Utiliser les technologies de l’information et de la communication pour améliorer ses performances dans l’enseignement, la recherche et la gestion.