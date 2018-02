UCAD- Université Cheikh Anta DIOP

NOTRE ECOLE

Créée le 24 février 1957, l’Université de Dakar fut officiellement inaugurée le 09 décembre 1959 après une longue évolution marquée par :

- la création d’une école africaine de médecine, première ébauche d’un enseignement supérieur en Afrique en 1918 (décret du 14 janvier 1918);

- la création de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) en 1936;

- la création d’un certificat de Physique, Chimie et Biologie (PCB), préparatoire aux études médicales et par l’ouverture au début des années cinquante d’écoles supérieures académiquement rattachées à l’Université de Bordeaux dans le cadre de ce qui fut appelé en 1950, Institut des Hautes Etudes de Dakar;

- l’érection de facultés indépendantes en lieu et place de ces écoles supérieures pour former la 18ème Université Française, académiquement rattachée aux Universités de Paris et de Bordeaux, en 1957;

- le changement de dénomination de l’Université de Dakar, qui devient Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 30 mars 1987;

- la réforme pédagogique issue de la Concertation Nationale sur l’Enseignement Supérieure et la création de la faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) en 1994;

- l’introduction de la réforme LMD en 2003;

- la création de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) en 2004;

- la réforme des études doctorales en 2005.

LOCALISATION

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

Bp 5005 Dakar-Fann