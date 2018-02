GROUPE IAM

NOTRE ECOLE

HISTORIQUE ET PERFORMANCES

1995 : revenu du Canada, le Directeur et Fondateur de IAM élabore le projet IAM ; le projet démarre dans les locaux de Machala Dakar

1996 : pour la première fois le conseil restreint de l’assemblée des doyens de l’Université Cheikh Anta Diop se déplace vers une structure privée et lui apporte son onction et sa caution ; les professeurs de l’UCAD sont donc autorisés à enseigner à l’IAM ;

1996 : arrêt volontaire du projet IAM Machala ; l’espoir de plusieurs africains se brisait ;

1996 : un groupe d’étudiants (une quinzaine ) souhaitant vaille que vaille matérialiser le rêve que leur a promis IAM Machala, décident de faire confiance au fondateur et lui demande d’ aller vers la matérialisation de leur rêve.

1997 : création et déménagement dans les locaux actuels ; Obtention de l’agrément de l’Etat du Sénégal pour les formations de Bachelor in Business Administration et en Informatique de gestion ; IAM Machala devient IAM qui sera essentiellement donc l’œuvre de ses premiers étudiants ; tour à tour ils en font d’abord un projet pédagogique, puis un instrument de développement économique et enfin un défi humain ;

1997 : Le fondateur s’engage avec le groupe d’étudiants à écrire l’histoire d’une des plus grandes écoles de commerce de Dakar. en moins de 10 ans, l’IAM s’est imposée dans l’univers de l’enseignement supérieur privé ouest africain. Cet état des faits lui a valu d’être parmi les 60 établissements du monde évoluant dans le secteur de l’enseignement supérieur privé sélectionnés par la Banque Mondiale, dont la Havard Business School, pour prendre part au programme du GLOBAL BUSINESS SCHOOL NETWORK initie par la SFI (filiale de la Banque Mondiale). De nombreux encouragements internationaux comme nationaux sont venus saluer les évolutions d’une institution qui a toujours parié sur la modernisation des méthodes et technologies d’enseignements, sur l’action, sur l’ouverture à l’international et sur la capacité d’anticipation.

1998 : Création du département de la formation continue

1999 : convention de partenariat avec l’Université du Québec à Chicoutimi : reconnaissance des diplômes de l’IAM par l’UQAC ; échanges de professeurs et d’étudiants

1999 : signature d’une convention avec l’université Laval : reconnaissance des diplômes de l’IAM par l’UQAC ; échanges de professeurs et d’étudiants

Don de 25000 ouvrages par la bibliothèque de Laval au centre de documentation Alvin Tofler de l’IAM

1999 : lancement des programmes d’immersion :Kédougou, Guinée, la Gambie

1999 : Lancement du journal LIIAM

1999 : création de la MAITRISE-CONSEIL

C’est une junior-entreprise dont l’essentiel des membres sont des étudiants de l’institut chapeautés par des professeurs. Ce mini-cabinet junior a pour objectif de susciter la ferme volonté d’entreprendre de d’acquérir les habiletés managériales, accompagner les PME/PMI dans leurs domaines d’activités stratégiques à travers d’un panel d’actions qui gravitent autour : du marketing, de la finance, de l’encadrement du personnel, de la communication citoyenne, .....

2000 : Introduction de la méthode des cas dans l’enseignement

2000 : Création des cycles de conférences leadership&performances

2000 : Création du programme MBA

2000 : transformation et habilitation du Bachelor en informatique de gestion en diplôme d’ingénieur technologue en informatique

2000 : visite de Dr Jones doyen de l’Université du Texas (TSU) et signature d’une convention de partenariat

2000 : Création du Corps Professoral Permanent2001 : création d’un centre d’appui à la création et au développement de l’entreprise

2001 : première édition des programmes d’immersion de la formation continue à Pointe Sarrène

2001 : Changement d’appellation en Groupe IAM

2001 : Le groupe affirme le rôle du partenariat IAM/Entreprises comme un des moteurs du développement du Groupe IAM

2002 : visite du Président de la chambre internationale de commerce de Paris Mr De Lage ;

2002 : Création des programmes de codiplomation

2002 : Habilitation MBA IAM par le Ministère de l’Education Nationale

2002 : organisation de la première sortie de promotion ; les parrains : Moctar Sarr DG de Elton, Maguette Wade Dg de l’AGETIP, Bara Sady, DG du port autonome de Dakar, Pape Diop Président de l’assemblée natonale ; Bernard Labaddens, Dg de la SGBS ; Pierre Atepa Goudiaby, Pdt de Atepa technologies ;

2002 : accueil des récipiendaires au palais de la républiqeu par le président de la République du Sénégal, Monsieur Abdoulaye Wade

2002 : initiation de FIRDAWS et de NETFIRDAWS . système d’information NETFirdaws qui autorise à distance via le net le suivi pédagogique des étudiants : une première en Afrique de l’ouest ; Il permet, en temps réel, de consulter et d’imprimer au besoin les notes, les bulletins, les programmes, les syllabus de cours, les horaires, de faire le suivi des étudiants et des enseignements, d’entrer des notes de professeurs, de faire l’évaluation pédagogique.

2003 : création de la plateforme E-learning ,

2003 : ligne Internet spécialisée haut débit ; bornes informatiques ; téléscripteurs ; réseaux intranet et extranet performant, redéfinition d’identité et reprise de la charte graphique

2003 : Engagement pour la certification ISO 9001 version 2000

2003 : organisation de la première edition de African Management Award pour la promotion des meilleurs managers africains

2003 : IAM se diversifie, en créant une structure de formation avec des partenaires français (groupe 3a, Cefam, Idrac et l’iscpa) dénommée Eticca

2004 : première édition des journées portes ouvertes sur l’entreprise ACIAM

2004 : première assemblée constitutive de l’amicale des cadres de l’IAM remplaçant l’association des anciens étudiants de l’IAM ; le premier président de l’ACIAM est Ndiawar Touré maire de Rufisque et ancien ministre sénégalais.

2004 : création d’un centre de production de cas africains avec le projet PECACA

2004 : Création de Centre de Coaching au leadership

2004 : associé au séminaire de la banque mondiale à Washington

2004 : Réforme en profondeur des programmes avec l’introduction de la licence professionnelle et la suppression des formations DSA,A, DSIG sur deux ans.

2004 : création d’un centre international de recherche ; Publication du premier numéro des cahiers de recherches de l’IAM

2004 : Introduction du cours de philosophie dans les programmes de Bachelor

2004 : Création de la Chaire pour le développement de la formation et de la recherche dans le domaine des entreprises familiales

2004 : Le Groupe IAM obtient l’agrément de l’Université virtuelle africaine.

2004 : Lancement du journal le GRADUE

2004 : 2ième sortie de prmotion ; les parrains : Modibo Diarra de la Nasa, Babacar Ndiaye de la BAD, Adama Dieng des Nations Unies, Konan Banny de la BCEAO sous la présence effective de Gerry Rawlings ancien président du Ghana.

2004 : ouverture de IAM BAMAKO

2004 : création de l ’école polytechnique et des métiers de Tamba au Sénégal

2004 : création du centre de placement ; L’ensemble des étudiants de l’IAM bénéficie des services d’un CENTRE DE PLACEMENT son rôle est d’informer les étudiants et de les guider dans le choix de leur carrière. Il met à la disposition des élèves, de la documentation sur les entreprises et les informent régulièrement des propositions de stages, d’alternance et d’emplois.

2004 : l’IAM se dote d’une salle de visioconférence ; d’un campus sans fil numérique et adopte le système de la biométrie pour la gestion des retards et absences des étudiants ;

2004 : cette année a été déclarée année du renouveau pédagogique ; le poste de Chief Executive Officer est crée ainsi que que celui du développement international ; le Toeffel devient obligatoire pour l’obtention d’un diplôme à l’iam ;

2004 : l’IAM demarre un cours de programme de japonais.

LOCALISATION

Rte de la Pyrotechnie, Dakar, Sénégal