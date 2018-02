NOTRE ECOLE

Origines et Fondements

ETICCA Dakar est née d’un partenariat entre deux groupes d’Enseignement Supérieur : le groupe 3A de Lyon et le groupe IAM de Dakar suite à l’initiative d’un groupe d’anciens étudiants Français et Sénégalais de l’ESCD 3A de Lyon (Groupe 3A) dans le cadre de leur projet professionnel de fin d’études. En janvier 2003, Monsieur Jacques Gallois, Président du Groupe 3A et Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, Président du Groupe I.A.M – Institut Africain de Management – ont conclu, sous le joug de "l’affectio societatis", un protocole d’accord franco-sénégalais pour la création de l’ETICCA Dakar – Ecole des Techniques Internationales du Commerce, de la Communication et des Affaires – en faveur du développement des compétences des jeunes cadres africains.

L’ETICCA Dakar s’inscrit dans une véritable dynamique de développement, par et pour l’Afrique. Elle a pour vocation de :

- Former sur place les cadres de l’Afrique de demain, permettre aux entreprises de recruter des collaborateurs compétents.

- Former des managers interculturels selon les normes internationales, défendre les valeurs de la Francophonie et la diversité.

Notre Vision

Former des cadres en mesure de relever les défis de leur société, c'est la mission que ETICCA Dakar s'évertue à accomplir depuis plus d'une décennie. L'excellence et la qualité, plus qu'un credo représentent chez nous un sacerdoce.

Proposer aux étudiants et professionnels une alternative crédible aux études à l'étranger, avec un diplôme reconnu à l'international devient possible en intégrant ETICCA Dakar. Avec un réseau prestigieux de partenaires américains et français ainsi qu'une formation adaptée aux réalités des organisations modernes, intégrer l'ETICCA favorise votre insertion professionnelle rapide et de qualité.

ETICCA, l'ambition d'un meilleur avenir.

LOCALISATION

Sacre Coeur III, VDN Dakar - SENEGAL