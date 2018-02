ESP-Ecole Supérieure Polytechnique

NOTRE ECOLE

Institut de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) est un établissement public. L’ESP a fêté en 2014 ses 50 années marquées par différentes mutations.

20 mai 1964: Création de l’Institut Polytechnique, établissement technique supérieur, dépendant de l’Université de Dakar et rattaché à la Direction de l’Enseignement Supérieur à la suite de la création de l’Institut Universitaire de Technologie en France.

15 novembre 1967 : les décrets présidentiels n0 67-1230 et 67-1231 créent l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) à la place de l’Institut Polytechnique (IP).

30 Avril 1973 : la promulgation de la loi 73-17 et le décret 73-387 permettent à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) d’être un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière au sein de l’université.

1973 – 1974 : à la rentrée universitaire, l’Ecole Nationale des Travaux Publics et Bâtiments (ENTPB) qui formait des agents techniques pour

le ministère de l’équipement, est intégrée au Département de Génie Civil de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT). A la même année d’autres réformes ont permis à l’Institut Universitaire de Technologie de dispenser des enseignements en commerce et d’administration des entreprises. C’est ainsi que ces formations complémentaires ont entraîné la délivrance de Diplôme d’Ingénieur Technologue (DIT) et le Diplôme d’Etudes Supérieures en Commerce, Administration des Entreprises (DESCAE). Ce qui a entraîné par conséquent une nouvelle appellation de l’institut. Il devient alors l’Ecole Nationale Supérieure Universitaire de Technologie (ENSUT).

24 novembre 1994 : La loi 94¬78 crée un établissement public dénommé Ecole Supérieure Polytechnique (esp) qui est composé de :

l’Ecole Polytechnique de Thiès (EPT), et l’Ecole Nationale Supérieure d’Enseignement Technique Professionnel (ENSETP). Au même moment elle se sépare de sa division tertiaire devenue Institut Supérieur de Gestion (ISG) qui est rattaché à la Faculté des Sciences Economiques de Gestions (FASEG). C’est ainsi que l’Ecole supérieure Polytechnique (esp) est constituée de deux centres qui sont : le centre de Dakar et celui de Thiès.

2005 :L’ENSETP a été reconstituée en reprenant sa partie industrielle qui était dans l’esp.

2006 :L’ex¬Département Gestion de l’ex¬ENSUT, devenu Institut Supérieur de Gestion rattaché à la FASEG est revenu dans l’esp

2007 : l’ex¬Centre de Thiès de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ex EPT) est redevenu l’Ecole Polytechnique de Thiès, rattachée à

l’Université de Thiès et ensuite rattachée directement au Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur

Missions

L’Ecole supérieure polytechnique (ESP), établissement public a vocation inter-africaine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a pour mission de :

1- former tant sur le plan théorique que pratique :

– des techniciens supérieur ;

– des ingénieurs d’exécution ;

– et des ingénieurs de conception.

2- dispenser un enseignement supérieur et mener des activités de recherche en vue de préparer directement aux fonctions d’encadrement dans :

– la production ;

– la recherche appliquée ;

– et les services.

3- organiser des enseignements et des activités de recherche visant au perfectionnement permanent, à l’adaptation et à la participation à l’évolution scientifique et technologique.

4- procéder à des expertises dans le cadre de la formation à l’intention des entreprises publiques et privées.