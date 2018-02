NOTRE ECOLE

Créée en 1874 à Bordeaux, l’une des meilleures écoles de management françaises a ouvert un établissement à Dakar en septembre 2008. De l’Ecole Supérieure de Commerce au groupe BEM (ici lien avec le site de bem bordeaux) : plus de 130 ans d’histoire au service de la formation des managers.

De l’ESC à BEM

L’Ecole de Commerce de Bordeaux est une des plus anciennes Ecoles Supérieures de Commerce de France. Depuis sa création en 1874, elle dispense des enseignements dans les domaines du commerce, de la gestion et du management, auprès des étudiants, des professionnels et des entreprises.

Au fur et à mesure de son évolution, BEM a étoffé son offre, s’est appelée successivement « ESC Bordeaux », puis « Sup de Co Bordeaux », et préfère aujourd’hui qu’on l’appelle « BEM ».

BEM appartient à la Conférence des Grandes Ecoles de France, une instance qui regroupe les meilleures institutions d’enseignement supérieur, qui ont en commun une forte sélectivité à l’entrée et un très haut niveau d’exigence. Une particularité française qui a fait ses preuves partout dans le monde.

BEM à DAKAR : le potentiel d’un continent

En 2008, BEM a franchi une nouvelle étape de son développement international en délocalisant des programmes à Dakar (au Sénégal). Ce projet est l’aboutissement d’une collaboration de longue date entre l’école de management de Bordeaux et Dakar : BEM recevait depuis longtemps et régulièrement des étudiants sénégalais en formation initiale et continue.

L’ouverture d’un campus à Dakar marque un engagement fort de BEM, fondé sur la conviction que Dakar et le Sénégal possèdent un très fort potentiel de développement.

A Dakar, depuis septembre 2008, les étudiants de BEM Sénégal profitent des innovations pédagogiques et du savoir-faire qui font la marque de BEM. Deux programmes de formation sont dispensés à BEM Dakar : le Bachelor (Ecole de commerce Post-Bac) et le Master In Management (Bac+5).

Nos Valeurs

- Innovation

Dans un monde en pleine mutation, nous plaçons l’innovation pédagogique au coeur de notre développement. Ainsi, nos méthodes pédagogiques s’adaptent aux nouveaux supports de communication, nos programmes répondent aux nouvelles exigences du marché, afin que nos étudiants développent les compétences attendues par les entreprises. Nous attendons de nos étudiants qu’ils deviennent des managers capables de faire avancer le monde, plutôt que d’avancer à côté de lui, et nous avons les mêmes exigences avec nous mêmes.

- Exemplarité

Nous voulons transmettre à nos étudiants la culture de l’exemplarité et de la responsabilité. BEM Dakar s’emploie à former des managers responsables, conscients de leur rôle et prêts à s’engager pour le développement du continent africain. C’est avec rigueur, courage et intégrité que nous avons construit notre école, et que nous poursuivons son développement. Nous mettons tout en oeuvre pour que BEM Dakar rayonne sur son environnement : que nos relations avec nos fournisseurs, collaborateurs et professeurs soient reconnues pour leur professionnalisme et le souci des intérêts équilibrés de chaque partie prenante.

- Respect

Nous plaçons la tolérance et le respect mutuel au coeur de la vie sociale de notre école : aucune frontière de langue, de race ou de religion, aucun clivage social, ne doit venir peser sur les relations entre élèves ou entre professeurs et étudiants.

A Bordeaux comme à Dakar, BEM est engagée dans la formation de managers responsables. La responsabilité globale, valeur-phare de BEM, est aujourd’hui diffusée dans tous nos programmes et détermine nos choix, tant en termes de pédagogie que d’organisation.

LOCALISATION

Sacré Cœur III Pyrotechnie

BP 25 208 DAKAR FANN