NOTRE ECOLE

CRÉATION ET VISION DU GROUPE AFI

Nous sommes un Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur-EPES créé en 1993 par M. Papa Samba COULIBALY et Mme Mariama NDIAYE COULIBALY, un couple d’experts comptables. Depuis plus de 20 ans, nous avons choisi de mettre à la disposition des jeunes générations les expériences académiques et professionnelles de notre personnel administratif ainsi que celles de notre corps professoral. Notre contribution à l’émergence de l’Afrique s’articule autour de cinq (5) convictions majeures :

-assurer la formation professionnelle de cadres moyens et cadres supérieurs capables de faire de l’entreprise le moteur du développement économique et social de notre continent ;

-participer à l’émergence d’un nouveau type d’africain conscient de ses devoirs, mais aussi, capable de défendre ses libertés de pensée, de conscience, de religion ;

-préserver la liberté d’enseignement et le droit à la formation ;

-militer pour l’unité africaine ;

-participer à la mise en place et au développement d’un espace mondial de la formation professionnelle tout en préservant les spécificités locales.

Notre concept UNIVERSITE DE L’ENTREPRISE est assis sur trois principes qui fondent notre idéal pédagogique :

-traduire les pulsions de l’entreprise en réalités pédagogiques ;

-faire du face à face pédagogique la première expérience professionnelle de l’étudiant ;

-contribuer à la résolution de l’équation un diplôme = un emploi.

LOCALISATION

Zone B Rue G Dakar - Sénégal